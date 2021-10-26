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26 октября 21, 12:08
Безос построит собственную космическую станцию
Джефф Безос
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Космическую станцию планируют запустить во второй половине 2020-х годов на низкой орбите.
Blue Origin и Sierra Space планируют во второй половине десятилетия запустить собственную коммерческую космическую станцию под названием Орбитальный риф (Orbital Reef). Предполагается, что станцией будут пользоваться ученые, туристы и коммерческие клиенты. Об этом в понедельник, 25 октября говорится на сайте компании Джеффа Безоса Blue Origin. 

Станция будет располагаться на низкой околоземной орбите и будет функционировать как "бизнес-парк смешанного использования". В Blue Origin заявили, что планируют предложить своим клиентам: перевозку, логистику, размещение в космосе, оборудование, а также работу экипажа на борту станции. На сайте орбитальной станции говорится, что воспользоваться ее услугами смогут, например, те, "кто снимает фильм при микрогравитации, намеревается открыть космический отель или проводит научные исследования, связанные с космосом".

Blue Origin ведет работу над собственной космической станцией уже около года. 

Партнерами проекта выступают такие компании, как Boeing, Redwire Space и Genesis Engineering Solutions.

Напомним, 20 июля состоялся первый коммерческий суборбитальный полет корабля New Shepard от Blue Origin с четырьмя пассажирами на борту. Кроме владельца космической компании Blue Origin Джеффа Безоса, в нем участвовали его брат Марк, 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов.

Источник: https://korrespondent.net/
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