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26 октября 21, 12:35
В Китае закрывают провинции на карантин
COVID-19
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В 11 провинциях Китая подтвердили более сотни новых случаев коронавируса - власти опасаются распространения эпидемии.
В одиннадцати провинциях Китая в течение недели подтвердили более сотни новых случаев коронавируса. Об этом заявил представитель Нацкомиссии здравоохранения КНР Ми Фэн, сообщает CNN во вторник, 26 октября.

С 17 октября в Китае было несколько локальных вспышек, и они быстро распространяются. Инфекцию не останавливает и то, что около 75% населения Китая - или более миллиарда человек - полностью вакцинированы от COVID-19.

Отметим, что вспышку впервые обнаружили 16 октября среди туристической группы полностью вакцинированных пожилых людей из Шанхая. Из 133 случаев заражения 106 были связаны с 13 туристическими группами.

В частности, заражения зафиксированы во Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Гуйчжоу, Ланьчжоу и Пекине.

В связи с этим власти опасаются, что вспышка распространится еще дальше. Сейчас туристическим агентствам запретили организовывать поездки по этим регионам, а власти столицы в воскресенье ужесточили ограничения на въезд в город.

Теперь от путешественников из регионов высокого и среднего риска в Пекине потребуют негативный тест на коронавирус и двухнедельный мониторинг состояния здоровья.

Источник: https://korrespondent.net/
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