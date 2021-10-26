Эрдоган отменил высылку десяти послов из Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил решение о высылке из страны послов десяти стран. Об этом сообщает Al Jazeera во вторник, 26 октября.





Эрдоган посчитал конфликт исчерпанным после того, как дипломаты опубликовали аналогичные заявления с обещанием соблюдать статью 41 Венской конвенции, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.





Он сказал, что заявление послов демонстрирует, что те "отступили от клеветы на нашу страну".





"Теперь они будут более осторожны", - добавил Эрдоган.





Напомним, Эрдоган сообщил, что поручил объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые ранее выступили в поддержку турецкого бизнесмена Османа Кавалы, находящегося в тюрьме уже несколько лет. Это заявление Эрдогана снова обвалило турецкую лиру - ее цена рухнула до нового исторического минимума.





Позже СМИ сообщили, что посольства 10 государств заявили о невмешательстве в дела других стран. Посольство США и других стран заявили о своей приверженности невмешательству во внутренние дела других стран согласно Венской конвенции.



