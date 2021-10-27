Меркель получила уведомление об окончании ее полномочий

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 26 октября, вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий.

При этом Меркель и члены ее кабинета министров будут временно исполнять свои полномочия до формирования нового правительства Германии.

"Именем ФРГ работа на посту канцлера доктора Ангелы Меркель собранием Бундестага от 26 октября 2021 года объявляется оконченной", - сказал Штайнмайер.

В своей речи глава германского государства отдельно коснулся заслуг Ангелы Меркель. Он отметил, что сегодняшнее формальное увольнение правительства означает "окончание канцлерства, которое по праву можно отнести к величайшим в истории республики". "Для вас, уважаемая госпожа канцлер, дорогая Ангела Меркель, заканчиваются 16 лет пребывания во главе правительства", - сказал Штайнмайер, назвав эти годы "достойными подражания".

Штайнмайер отметил, что ему сообщали о случае, когда 11-летний ребенок спросил у родителей, а может ли мужчина стать "канцлерин" (Kanzlerin - женщина на посту канцлера).

"Мы должны вас поблагодарить за 16 лет, в течение которых вы вели за собой нашу страну во время, насыщенное кризисами и потрясениями. Это были годы серьезных кризисов - финансовый и экономический кризис в начале вашего правления, кризис евро во время второго и крупный миграционный кризис во время третьего срока, наконец, коронавирусный кризис", - сказал Штайнмайер.

"Вы, прежде всего, завоевали доверие граждан. Это нелегкая задача в стране, которая сначала должна была научиться верить в саму себя", - заметил глава государства. Он указал на то, что порой решения Меркель поражали. В качестве примера Штайнмайер привел миграционный кризис 2015 года. Тогда Меркель взяла на себя мужество и ответственность "не только за собственную страну, но и за Европу", считает президент ФРГ.

Ранее сообщалось, что преемника Меркель хотят выбрать в начале декабря.