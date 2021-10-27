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27 октября 21, 09:01
Трюдо обновил состав Кабмина Канады
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Всего в состав правительства входят 39 министров, включая Трюдо. При этом только десять министров остаются на своих местах.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обновил состав Кабинета министров. Об этом сообщает АВС News в среду, 27 октября.

В частности, министерство иностранных дел и министерство обороны возглавили женщины - Мелани Жоли и Анита Ананд соответственно. Теперь правительство Трюдо наполовину состоит из женщин.

В свою очередь Христя Фриланд сохранила должности заместителя премьер-министра и министра финансов.

Кроме того, в Кабмине появилась новая должность - министра психического здоровья и наркозависимости. Пост заняла Кэролайн Беннетт.

Отметим, что только десять министров в последнем кабинете Трюдо остаются на своих местах. Всего в состав входят 39 министров, включая самого Трюдо.

Наконец, Трюдо объявил о намерении вести свою партию к следующим выборам в Канаде.

Напомним, что в сентябре партия Трюдо победила на досрочных выборах в Канаде. Правящая партия Джастина Трюдо на выборах получила больше мест, чем оппозиционные консерваторы - 157.
Korrespondent
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