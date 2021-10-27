Новые санкции против Беларуси

Пятый пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси будет введен против лиц и компаний, ответственных за организацию нелегальной миграции в Европу. Об этом сообщил посол ЕС в Минске Дирк Шубель в ходе выступления на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе во вторник, 26 октября, пишет DW.





"К сожалению, все наши призывы остались неуслышанными. Поэтому мы сейчас готовим пятый пакет санкций, который, вероятнее всего, сосредоточится в первую очередь на вопросе миграции, но не только", - заявил дипломат.





При этом Шубель подчеркнул, что для ЕС главным вопросом остается ситуация с правами человека в Беларуси, "потому что от нее страдают люди".





Кроме того, добавил посол, в Брюсселе продолжаются дискуссии о возможных санкциях в отношении компании Белавиа.





Напомним, 7 октября Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой призвал "в срочном порядке" ввести пятый пакет санкций и применить принцип универсальной юрисдикции.



