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27 октября 21, 11:09
Новые санкции против Беларуси
Дирк Шубель
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Посол ЕС в Минске рассказал о новых санкциях против Беларуси.
Пятый пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси будет введен против лиц и компаний, ответственных за организацию нелегальной миграции в Европу. Об этом сообщил посол ЕС в Минске Дирк Шубель в ходе выступления на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе во вторник, 26 октября, пишет DW.

"К сожалению, все наши призывы остались неуслышанными. Поэтому мы сейчас готовим пятый пакет санкций, который, вероятнее всего, сосредоточится в первую очередь на вопросе миграции, но не только", - заявил дипломат.

При этом Шубель подчеркнул, что для ЕС главным вопросом остается ситуация с правами человека в Беларуси, "потому что от нее страдают люди".

Кроме того, добавил посол, в Брюсселе продолжаются дискуссии о возможных санкциях в отношении компании Белавиа.

Напомним, 7 октября Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой призвал "в срочном порядке" ввести пятый пакет санкций и применить принцип универсальной юрисдикции.

Источник: https://korrespondent.net/
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