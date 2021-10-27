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27 октября 21, 11:40
Минэкономики ФРГ поддержало сертификацию СП-2
СП-2
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Немецкий регулятор продолжит процедуру сертификации газопровода и изучит дальнейшие необходимые с правовой точки зрения шаги.
Эксперты Министерства экономики Германии заявили, что сертификация российского газопровода Северный поток-2 не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и Евросоюза. Об этом во вторник, 26 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

К таким выводам в Минэкономики пришли по результатам анализа надежности газовых поставок, которые были переданы Федеральному ведомству по сетям (немецкому регулятору).

"Минэкономики завершило анализ последствий процесса сертификации Северного потока-2 для безопасности снабжения и сегодня передало его в Федеральное сетевое агентство. Министерство экономики и энергетики приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС", - говорится в заявлении.

Как указано, при формировании заключения власти Германии проводили консультации с соседними странами ЕС: Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.

В министерстве также напомнили, что Федеральное сетевое агентство теперь продолжит процедуру сертификации российского газопровода и изучит дальнейшие необходимые с правовой точки зрения условия и что сам процесс, согласно законодательству, занимает 4 месяца (сертификация была начата 8 сентября).

Ранее в Минэнерго Украины озвучили предположение, что в Европе могут принять запуск СП-2 без сертификации для решения энергокризиса, если не появятся другие варианты выхода из ситуации.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по заполнению второй нитки Севпотока-2 газом завершится в декабре текущего года. Первая труба газопровода уже заполнена.

Источник: https://korrespondent.net/
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