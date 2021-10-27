Трюдо обновил состав Кабмина Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обновил состав Кабинета министров. Об этом сообщает АВС News в среду, 27 октября.





В частности, министерство иностранных дел и министерство обороны возглавили женщины - Мелани Жоли и Анита Ананд соответственно. Теперь правительство Трюдо наполовину состоит из женщин.





В свою очередь Христя Фриланд сохранила должности заместителя премьер-министра и министра финансов.





Кроме того, в Кабмине появилась новая должность - министра психического здоровья и наркозависимости. Пост заняла Кэролайн Беннетт.





Отметим, что только десять министров в последнем кабинете Трюдо остаются на своих местах. Всего в состав входят 39 министров, включая самого Трюдо.





Наконец, Трюдо объявил о намерении вести свою партию к следующим выборам в Канаде.





Напомним, что в сентябре партия Трюдо победила на досрочных выборах в Канаде. Правящая партия Джастина Трюдо на выборах получила больше мест, чем оппозиционные консерваторы - 157.



