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27 октября 21, 11:45
Пентагон заявил о возможной атаке ИГИЛ по США
Пентагон
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Удар "Исламского государства" в Афганистане по США может произойти в период от полугода до 12 месяцев, заявила американская разведка.
"Исламское государство" в Афганистане может нанести удар по США всего в течение полугода. Об этом со ссылкой на данные американской разведки заявил в Конгрессе США замминистра обороны по вопросам политики Колин Каль, сообщает The Guardian в среду, 27 октября.

По его словам, ИГИЛ-К в Афганистане намерен нанести удар уже в 2022 году. Как предполагает разведка, это может произойти в период от полугода до 12 месяцев.

"В настоящее время разведывательное сообщество считает, что ИГИЛ-К ("Исламское государство Хорасан", базирующееся в Афганистане) и "Аль-Каида" намерены проводить внешние операции, в том числе против Соединенных Штатов. Но ни одна из них в настоящее время не имеет для этого возможности. Мы могли бы увидеть, как ИГИЛ-К создаст такую ​​возможность где-то за шесть или 12 месяцев", - сказал Каль.

Все же пока неясно, сможет ли "Талибан" эффективно бороться с "Исламским государством" после ухода США, отметил чиновник.

"По нашей оценке, "Талибан" и ИГИЛ-К - смертельные враги. Таким образом, Талибан очень заинтересован в том, чтобы преследовать ИГИЛ-К. Их способность сделать это, я думаю, еще предстоит определить", - подытожил Каль.

Источник: https://korrespondent.net/
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