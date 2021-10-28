Глазго затопили ливни накануне климатического саммита

Шотландский Глазго, где через пару дней должен начаться климатический саммит ООН, затопило ливневыми дождями. Об этом в четверг, 28 октября, сообщает телеканал Sky News.





Отмечается, что некоторые улицы города полностью ушли под воду, из-за чего осложнилось движение автотранспорта. Некоторые машины заглохли прямо на дорогах. Также из-за стихии отменены десятки поездов.





Ранее метеорологическая служба Великобритании объявила желтый уровень погодной опасности для северо-запада Англии и юго-запада Шотландии.





26 Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго (Великобритания). Всего в работе COP-26 примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран. На конференции будут присутствовать лидеры многих государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. СМИ указывают, что речь идет о самом масштабном подобном саммите с момента Конференции по климату в Париже 2015 года, результатом которой стала выработка Парижского соглашения по климату.





До этого сообщалось, что по мнению ученых, мир ждет катастрофа хуже коронавирусной пандемии. Повышение температуры на Земле является самым серьезным вызовом для здоровья человечества. Температура на Земле повысится на 2,7-3,1 градуса по Цельсию уже в этом столетии. Поэтому очень важно не превысить норму, установленную Парижским соглашением по климату.



