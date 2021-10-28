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28 октября 21, 16:12
Швейцария внесла в санкционный список восемь граждан РФ
Швейцария
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В санкционный список попали Л. Михайлюк, В. Терентьев, В. Можелянский, Г. Редько, М. Белоусов, А. Долгополов, М. Магомедов, Е. Колпиков.
Швейцария расширила санкционный список, согласно которому предполагается введение ограничений против России из-за нарушения территориальной целостности Украины - оккупации Крыма. Об этом сообщает Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии.

В санкционный список попали еще восемь человек:

начальник Управления ФСБ России по Крыму и городу Севастополь Леонид Михайлюк;
руководитель главного следственного управления СК России по Крыму и городу Севастополь Владимир Терентьев;
крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов;
следователь Магомед Магомедов;
прокурор Евгений Колпиков.

Напомним, в сентябре Комитет постоянных представителей Евросоюза продлил на полгода санкции против России за дестабилизацию и подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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