Швейцария внесла в санкционный список восемь граждан РФ

Швейцария расширила санкционный список, согласно которому предполагается введение ограничений против России из-за нарушения территориальной целостности Украины - оккупации Крыма. Об этом сообщает Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии.





В санкционный список попали еще восемь человек:





начальник Управления ФСБ России по Крыму и городу Севастополь Леонид Михайлюк;

руководитель главного следственного управления СК России по Крыму и городу Севастополь Владимир Терентьев;

крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов;

следователь Магомед Магомедов;

прокурор Евгений Колпиков.





Напомним, в сентябре Комитет постоянных представителей Евросоюза продлил на полгода санкции против России за дестабилизацию и подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.



