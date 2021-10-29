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29 октября 21, 11:01
РФ использует газ как "оружие" против Молдовы - ЕС
Жозеп Боррель
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Газ является товаром и не может быть использован в качестве политического давления, заявил глава дипломатии ЕС.
Кремль использует природный газ, как инструмент воздействия на Молдову, оказывая на страну политическое давление. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы видим попытки Газпрома оказать политическое давление вместо снижения цены на газ. И мы согласились с премьер-министром по поводу позиции в вопросе потенциальных возможностей третьей стороны использовать энергоресурсы в качестве политического оружия ", - сказал Боррель на пресс-конференции после заседания совета по ассоциации ЕС-Молдавия в Брюсселе, в котором приняла участие премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

Боррель подчеркнул, что газ является прежде всего товаром и не может быть использован как геополитическое оружие.

По словам главы дипломатии ЕС, Евросоюз готов поддержать Молдову в поисках выхода из энергетического кризиса.

"Первый шаг – объявленная помощь в 60 млн евро, что позволит молдавским властям поддержать наиболее уязвимые слои населения", - отметил Боррель, добавив, что следует искать и другие решения.

При этом он отметил, что Молдова должна продолжать переговоры с Газпромом, чтобы добиться приемлемых цен на голубое топливо. В свою очередь Гаврилица заявила, что представители Молдовы ведут переговоры с Газпромом в российском Санкт-Петербурге.

А тем временем Нафтогаз начинает поставки газа Молдове. Украинская компания выиграла тендер на поставку Молдове 500 тысяч кубометров газа. Поставка ожидается с 29 октября. До этого Молдова начала покупать газ у Польши и Нидерландов - по миллиону кубометров.

Источник: https://korrespondent.net/
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