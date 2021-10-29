Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.60
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 октября 21, 11:05
В США призвали союзников поставить Украине оружие
Пентагон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Представитель Пентагона заявила, что другим странам необходимо снять ограничения на поставки летального вооружения Киеву.
Каждой стране-союзнику США следует предоставить Украине возможность получить все необходимые для ее защиты средства. С таким заявлением выступила заместитель помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лора Купер в ходе конференции, организованной в четверг, 28 октября, Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки (Украине - ред.) в качестве помощи летальных оборонных средств. <...> Я считаю, что у Украины также должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты", - сказала Купер.

При этом она напомнила, что Вашингтон ранее согласовал передачу Киеву американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, и выразила недоумение, почему у ряда союзников США по-прежнему действуют ограничения на такого рода сделки с Украиной.

Как сообщалось, в октябре Украина получила от США военной помощи на сумму 60 миллионов долларов. Киеву были поставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В РФ требуют эмбарго на поставку оружия Украине
Военные взяли власть в Гвинее. Президент арестован. ФОТО
На Донбассе выросло число обстрелов
В Киев прибыл глава Пентагона
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Telegram-канал Nexta в Беларуси признали "экстремистским"
noimageСаакашвили согласился на лечение - адвокат
noimageМеркель на саммите G20 представит Шольца своим преемником
noimageБайден с супругой прибыл в Рим для участия в саммите G20
noimageСША направят Афганистану гумпомощь почти на $150 млн
Лента новостей