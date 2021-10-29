В США призвали союзников поставить Украине оружие

Каждой стране-союзнику США следует предоставить Украине возможность получить все необходимые для ее защиты средства. С таким заявлением выступила заместитель помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лора Купер в ходе конференции, организованной в четверг, 28 октября, Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.





"Я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки (Украине - ред.) в качестве помощи летальных оборонных средств. <...> Я считаю, что у Украины также должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты", - сказала Купер.





При этом она напомнила, что Вашингтон ранее согласовал передачу Киеву американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, и выразила недоумение, почему у ряда союзников США по-прежнему действуют ограничения на такого рода сделки с Украиной.





Как сообщалось, в октябре Украина получила от США военной помощи на сумму 60 миллионов долларов. Киеву были поставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое.



