Британия очистила список стран красной зоны

Власти Великобритании приняли решение отменить обязательный карантин для жителей остальных семи стран, которые находились в красном перечне по коронавирусу. Об этом в четверг, 28 октября, сообщил глава Минтранспорта Грант Шэппс в Twitter.





"Все семь стран, которые еще оставались в красном списке, будут исключены из него 1 ноября с 04:00 (01:00 по Киеву)", - написал министр.





Отметим, до понедельника в перечне остаются Венесуэла, Гаити, Доминиканская Республика, Колумбия, Панама, Перу и Эквадор. Жители этих стран, прибывая в страну до 1 ноября, должны соблюдать обязательный десятидневный карантин в гостиницах за свой счет.





В то же время Шэппс уточняет, что красный список, который обновляется каждые три недели, в будущем могут снова пополнить государства, где будет отмечаться особо широкое распространение COVID-19.





Ранее стало известно, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США внес Украину в список стран с самым высоким уровнем опасности из-за ситуации с COVID. Всего в перечне указаны 77 государств.





Несмотря на это, утверждает журналист Рикард Джозвяк, Евросоюз пока оставляет Украину в списке третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд.



