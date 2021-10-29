Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.60
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 октября 21, 11:12
США направят Афганистану гумпомощь почти на $150 млн
Афганистан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
=Деньги направят на борьбу с гуманитарным кризисом, сложившимся в стране. Они пойдут на медикаменты, еду и воду.
США предоставят еще $144 млн на борьбу с гуманитарным кризисом в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в пятницу, 29 октября.

Общая сумма выделенных Штатами средств для Афганистана и афганских беженцев в 2021 году достигнет $474 млн.

"Это крупнейшая сумма поддержки среди всех стран", - сказано в сообщении.

Деньги передадут гуманитарным организациям. Средства пойдут на медикаменты, снабжение едой и водой, а также всем необходимым нуждающихся афганцев в регионе, в том числе афганских беженцев в соседних странах.

Напомним, что ЕС планирует в течение месяца открыть посольство в Афганистане. Посольство в Афганистане должно помочь Евросоюзу лоббировать защиту прав человека в стране и заставить талибов выполнить свои обязательства.

Также сообщалось, что в ООН учредили фонд экономической помощи Афганистану. В Афганистане почти все домохозяйства могут оказаться за чертой бедности уже к середине 2022 года.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу
В Киев прибыл самолет с эвакуированными из Кабула
Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
Талибы призвали США исключить их из списка террористов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Telegram-канал Nexta в Беларуси признали "экстремистским"
noimageСаакашвили согласился на лечение - адвокат
noimageМеркель на саммите G20 представит Шольца своим преемником
noimageБайден с супругой прибыл в Рим для участия в саммите G20
noimageБритания очистила список стран красной зоны
Лента новостей