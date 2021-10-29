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29 октября 21, 11:24
Байден с супругой прибыл в Рим для участия в саммите G20
Джо Байден
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В Италии, помимо участия в мероприятиях саммита G20, у Байдена запланированы встречи с президентами Франции, Италии и Папой Римским.
Самолет главы Белого дома Джо Байдена в ночь на пятницу приземлился в римском аэропорту Фьюмичино. Президент США с супругой Джилл прибыл на встречу лидеров стран G20. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что сначала американский лидер посетит Ватикан, где встретится с Папой Римским Франциском.

Также в Риме у Байдена запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая также состоятся в пятницу, 29 октября. После этого глава Белого дома встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.

В субботу и воскресенье Джо Байден будет участвовать в мероприятиях G20.

После этого президент США отправится в Глазго на конференцию ООН по климату.

Источник: https://korrespondent.net/
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