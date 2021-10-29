Байден с супругой прибыл в Рим для участия в саммите G20

Самолет главы Белого дома Джо Байдена в ночь на пятницу приземлился в римском аэропорту Фьюмичино. Президент США с супругой Джилл прибыл на встречу лидеров стран G20. Об этом сообщает AP.





Отмечается, что сначала американский лидер посетит Ватикан, где встретится с Папой Римским Франциском.





Также в Риме у Байдена запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая также состоятся в пятницу, 29 октября. После этого глава Белого дома встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.





В субботу и воскресенье Джо Байден будет участвовать в мероприятиях G20.





После этого президент США отправится в Глазго на конференцию ООН по климату.



