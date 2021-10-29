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29 октября 21, 11:40
Меркель на саммите G20 представит Шольца своим преемником
Ангела Меркель
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Ангела Меркель пригласила Олафа Шольца принять участие в ее двусторонних встречах с другими главами государств на полях саммита.
Канцлер Германии Ангела Меркель представит Олафа Шольца своим преемником на саммите G20 в Риме. Об этом со ссылкой на правительственные круги в Берлине сообщает FAZ в пятницу, 29 октября.

Меркель ​​пригласила Шольца принять участие в ее двусторонних встречах с другими главами государств и правительств на полях саммита. В частности, планируется встреча с президентом США Джо Байденом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главами государств и правительств Аргентины, Сингапура, Индии и Южной Кореи.

Также планируется встреча четырех на высшем уровне с США, Францией, Британией и Германией по политике относительно Ирана.

Как утверждают в правительственных кругах, совместные выступления Меркель и Шольца дадут "особый сигнальный эффект" и наглядно покажут, как работает плавная смена правительства.

Напомним, что 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера закончились. Однако Ангела Меркель останется на своем посту, несмотря на окончание полномочий, пока Бундестаг не изберет ей преемника.

Позже президент ФРГ вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий. Он отметил, что ее формальное увольнение означает "окончание канцлерства, которое по праву можно отнести к величайшим в истории республики".

Источник: https://korrespondent.net/
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