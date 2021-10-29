Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.60
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 октября 21, 11:45
Саакашвили согласился на лечение - адвокат
Михаил Саакашвили
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бывший грузинский президент в тюрьме прекратил крайнюю форму протеста и продолжит сотрудничество с медиками.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме города Рустави, прекратил отказываться от лечения и согласился на сотрудничество с медиками. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, пишет Эхо Кавказа.

"Проблемы коммуникации с Михаилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста - отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д", - сказал он после встречи с бывшим президентом в тюрьме.

Адвокат добавил, что Саакашвили продолжит сотрудничество с медиками, в том числе членами консилиума.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Донецке взяли в заложники беременную украинку
В Крыму силовики пришли с обысками к крымским татарам
Замглавы Меджлиса сутки держали с мешком на голове
Сотни медиков вышли на акцию протеста в Варшаве
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Telegram-канал Nexta в Беларуси признали "экстремистским"
noimageМеркель на саммите G20 представит Шольца своим преемником
noimageБайден с супругой прибыл в Рим для участия в саммите G20
noimageСША направят Афганистану гумпомощь почти на $150 млн
noimageБритания очистила список стран красной зоны
Лента новостей