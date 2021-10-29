Саакашвили согласился на лечение - адвокат

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме города Рустави, прекратил отказываться от лечения и согласился на сотрудничество с медиками. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, пишет Эхо Кавказа.





"Проблемы коммуникации с Михаилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста - отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д", - сказал он после встречи с бывшим президентом в тюрьме.





Адвокат добавил, что Саакашвили продолжит сотрудничество с медиками, в том числе членами консилиума.



