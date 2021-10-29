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29 октября 21, 11:48
Telegram-канал Nexta в Беларуси признали "экстремистским"
Telegram-канал Nexta
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Администраторов каналов Nexta, Nexta Live и Luxta белорусские власти признали "экстремистским формированием".
В Беларуси МВД внесло Telegram-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta в перечень экстремистских. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 29 октября.

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов Nexta, Nexta Live и Luxta, экстремистским формированием и запрете его деятельности", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в Беларуси чат в соцсети фанатов Цоя признали экстремистским. Создателям и участникам Telegram-канала и Telegram-чата грозит до семи лет лишения свободы.

Также сообщалось, что в Беларуси заблокировали сайт Deutsche Welle. Немецкий новостной портал якобы распространял ссылки на материалы, признанные в Беларуси экстремистскими.

Источник: https://korrespondent.net/
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