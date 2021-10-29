Telegram-канал Nexta в Беларуси признали "экстремистским"

В Беларуси МВД внесло Telegram-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta в перечень экстремистских. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 29 октября.





"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов Nexta, Nexta Live и Luxta, экстремистским формированием и запрете его деятельности", - сказано в сообщении.





Напомним, что ранее в Беларуси чат в соцсети фанатов Цоя признали экстремистским. Создателям и участникам Telegram-канала и Telegram-чата грозит до семи лет лишения свободы.





Также сообщалось, что в Беларуси заблокировали сайт Deutsche Welle. Немецкий новостной портал якобы распространял ссылки на материалы, признанные в Беларуси экстремистскими.



