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30 октября 21, 09:34
Молдова и Газпром договорились о поставках газа
Газпром
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Новый контракт был заключен "на взаимовыгодных условиях" сроком на пять лет. Поставки российского газа начнутся в ноябре.
Молдова и российский Газпром согласовали условия нового контракта на поставки газа, а также схему погашения задолженности страны. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщило министерство инфраструктуры республики.

"В Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и Газпромом. Стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией Молдовагаз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники консультаций согласились с необходимостью "дальнейших переговоров для установления графика платежей".

Согласно договоренностям сторон, контракт между Газпромом и Молдовагазом продлен на пять лет. Как указали в ведомстве, поставки топлива по новому соглашению начнутся 1 ноября.

Газпром подтвердил подписание контракта. При этом отмечается, что договор был продлен на взаимовыгодных условиях.

"Газпром и Молдовагаз продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях", - говорится в сообщении.

Протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере был подписан в пятницу по итогам завершившихся переговоров председателя правления Газпрома Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну и председателя правления Молдовагаза Вадима Чебана.

Источник: https://korrespondent.net/
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