Молдова и Газпром договорились о поставках газа

Молдова и российский Газпром согласовали условия нового контракта на поставки газа, а также схему погашения задолженности страны. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщило министерство инфраструктуры республики.





"В Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и Газпромом. Стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией Молдовагаз", - говорится в сообщении.





Отмечается, что участники консультаций согласились с необходимостью "дальнейших переговоров для установления графика платежей".





Согласно договоренностям сторон, контракт между Газпромом и Молдовагазом продлен на пять лет. Как указали в ведомстве, поставки топлива по новому соглашению начнутся 1 ноября.





Газпром подтвердил подписание контракта. При этом отмечается, что договор был продлен на взаимовыгодных условиях.





"Газпром и Молдовагаз продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях", - говорится в сообщении.





Протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере был подписан в пятницу по итогам завершившихся переговоров председателя правления Газпрома Алексея Миллера, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну и председателя правления Молдовагаза Вадима Чебана.



