Сильное землетрясение зафиксировано в Албании

В Албании зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает Associated Press.





Подземные толчки привели к повреждению более десятка домов.





Как сообщило Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение произошло около восьми утра местному времени на расстоянии 50 км от Тираны с населением более 370 тыс. человек.





Министерство обороны сообщило о 16 поврежденных домах, согласно предварительным данным.





Информации о жертвах и разрушениях нет.





По данным сейсмологического центра, за последние сутки на территории Албании было зафиксировано еще семь подземных толчков магнитудой от 2,0 до 4,0.



