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30 октября 21, 09:37
Сильное землетрясение зафиксировано в Албании
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За последние сутки на территории Албании было зарегистрировано еще семь мощных подземных толчков.
В Албании зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает  Associated Press.

Подземные толчки привели к повреждению более десятка домов.  

Как сообщило Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение произошло около восьми утра местному времени на расстоянии 50 км от Тираны с населением более 370 тыс. человек.

Министерство обороны сообщило о 16 поврежденных домах, согласно предварительным данным.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

По данным сейсмологического центра, за последние сутки на территории Албании было зафиксировано еще семь подземных толчков магнитудой от 2,0 до 4,0. 

Источник: https://korrespondent.net/
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