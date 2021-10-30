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30 октября 21, 09:45
В ВОЗ спрогнозировали появление нового вируса
ВОЗ
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Человечество не сможет сдержать распространение нового вируса, считает Тедрос Аданом Гебрейесус.
В будущем на Земле появится опасный вирус, который человечество не сможет контролировать. Об этом в пятницу, 29 октября, на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.

По его словам, появление на Земле еще одного вируса, распространение которого невозможно будет сдержать, является "несомненным с точки зрения биологии". 

"Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей. Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать", - подчеркнул он. 

Гебрейесус также подчеркнул, что для борьбы с "угрозами высокого уровня" необходимо "политическое участие на высоком уровне".

Он призвал участников встречи G20 поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Соответствующее решение планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре.

Глава ВОЗ также обратил внимание на отсутствие в мире равенства в доступе к вакцинам, напомнив, что сейчас от вируса полностью привились 36% жителей планеты, тогда как в Африке этот показатель составляет "лишь 6%".

По данным ВОЗ на 29 октября, в мире с начала пандемии выявили 245 373 039 случаев заражения коронавирусом. От последствий заболевания скончались 4 979 421 человек. 

Источник: https://korrespondent.net/
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