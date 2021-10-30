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30 октября 21, 19:04
Байден и Макрон впервые встретились после скандала с AUKUS
Эммануель Макрон и Джо Байден
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Из-за создания AUKUS Франция потеряла многомиллиардный контракт с Австралией на дизельные подлодки.

Президенты Франции и США Эммануель Макрон и Джо Байден впервые лично встретились после скандала с AUKUS. Об этом сообщает RFI в субботу, 30 октября.

Встреча прошла во французском посольстве при Ватикане в преддверии саммита G20, открывшегося в Риме 30 октября.

Во время встречи с Макроном Байден признал, что действия США в ситуации с подлодками были "неуклюжими".

"У меня было впечатление, что Франция была давно информирована, что соглашение не состоится", - сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что у США нет более древнего и более верного союзника, чем Франция.

В свою очередь Макрон заявил, что Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия, и теперь "нужно смотреть в будущее".

Ранее Макрон поговорил с премьером Австралии Скоттом Моррисоном. Макрон отметил, что одностороннее решение Канберры сократить стратегическое партнерство подорвало отношение доверия между двумя странами.

Напомним, в рамках Альянса AUKUS, который был заключен с США и Британией, Австралия будет оснащена атомными подлодками. Из-за этого соглашения Австралия разорвала контракт с французской компанией на подлодки стоимостью 66 миллиардов долларов. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и подвергла критике действия вашингтонской администрации.
Korrespondent
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