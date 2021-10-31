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31 октября 21, 10:01
Выборы в Грузии: данные экзитполов разнятся
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Во втором туре местных выборов избирались мэры крупнейших городов. Результаты экзитполов дают противоположные оценки.
В Грузии завершился второй тур местных выборов - избирали мэров крупнейших городов: Тбилиси, Батуми. Кутаиси, Зугдиди и Поти. Об этом сообщает Эхо Кавказа в субботу, 30 октября.

В то же время экзитполы, проведенные по заказу телеканалов, дают противоположные оценки. В частности, первыми обнародовали данные экзитпола компании Anova по заказу оппозиционной телекомпании Мтвари. Согласно экзитполу, кандидаты от партии экс-президента Михаила Саакашвили побеждают во всех пяти крупнейших городах страны.

При этом данные экзитпола компании GORBI по заказу провластного телеканала Имеди имеют прямо противоположные результаты - во всех городах побеждают кандидаты от правящей партии Грузинская мечта.

Напомним, 2 октября в Грузии прошли муниципальные выборы, на которых победила правящая партия Грузинская мечта с 46,69%. Оппозиционная партия Единое национальное движение набрала 30,7% голосов. Также высокий показатель получила партия За Грузию - 7,8%.

Выборы в Грузии прошли на фоне скандала с задержанием бывшего президента Михаила Саакашвили, который находясь в розыске тайно прибыл в страну, ожидая победы его партии Единое национальное движение. Сейчас Саакашвили находится под арестом недалеко от Тбилиси.

Источник: https://korrespondent.net/
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