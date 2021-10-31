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31 октября 21, 10:06
Севпоток-2: Байден отметил важность поддержки Украины
Джо Байден
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Американский лидер во время встречи с и.о. канцлера Германии и кандидатом на пост главы немецкого правительства поднял вопрос СП-2.
На полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме президент США Джо Байден провел переговоры с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и кандидатом на должность главы немецкого правительства Олафом Шольцем. Об этом в субботу, 30 октября, сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Афганистане, а также российский газопровод Северный поток-2 и его влияние на энергобезопасность Европы и Украины.

"Президент Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации соглашения США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы Россия не могла манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях", - говорится в заявлении.

Напомним, в Европарламенте глава крупнейшей депутатской группы Манфред Вебер обвинил Россию в использовании газа как "политического оружия" и призвал поступать с ней "жестко" из-за Северного потока-2.

Источник: https://korrespondent.net/
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