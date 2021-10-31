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31 октября 21, 10:22
В одном из отелей Хургады отравились 30 туристов
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Все пострадавшие являются россиянами, их госпитализировали. Отель закрыли пока на двое суток.
В египетском курортном городе Хургада десятки россиян-постояльцев четырехзвездного отеля AMC Royal попали в больницу с отравлением. Об этом в ночь на воскресенье, 31 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на консула.

По данным дипломата, среди почувствовавших недомогание и госпитализированных много малолетних детей. Туристам стало плохо прошлой ночью, утром их увезли в медучреждение. У всех одинаковые симптомы: высокая температура, рвота, диарея, слабость.

В связи с произошедшим городская санитарная служба приняла решение закрыть AMC Royal пока на 48 часов за нарушение норм санитарной безопасности. Постояльцев переселили в другие отели.

На данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших граждане других государств. Что стало причиной отравления и другие обстоятельства произошедшего, устанавливает следствие.

Источник: https://korrespondent.net/
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