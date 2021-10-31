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31 октября 21, 10:24
Выборы в Грузии: побеждают мэры от правящей партии
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В крупнейших городах страны - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави - лидируют кандидаты от Грузинской мечты.
Пять крупнейших городов Грузии, по предварительным итогам второго тура муниципальных выборов, возглавят представители правящей партии Грузинская мечта - Демократическая Грузия. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома страны, обнародованные в ночь на воскресенье, 31 октября.

Так, после обработки бюллетеней с 97% участков в Тбилиси действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе набирает 55,6% голосов, тогда как его оппонент, член оппозиционной партии Единое национальное движение Ника Мелия получает 44,4% голосов.

В Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави также побеждают кандидаты в мэры от Грузинской мечты:

в Батуми обработаны данные с 22,9% участков - лидирует Арчил Чиковани (53,3%);
в Кутаиси подсчитаны бюллетени с 25,8% участков - побеждает Иосиф Хахалеишвили (51,5%);
в Поти обработаны данные более чем с 51% участков -  лидером является Бека Вачарадзе (58%);
в Рустави подсчитаны бюллетени с 43% участков - лидирует Нино Лацабидзе (54%).

Аналогичная ситуация сложилась и в 14 мелких городах. При этом единственным населенным пунктом, где побеждает представитель оппозиционной силы, является город Цаленджиха - здесь с 51,2% голосов лидирует Георгий Харчилава.

Как сообщается, явка во втором туре выборов в местные органы власти в Грузии на момент закрытия участков составила 49,09%.

Источник: https://korrespondent.net/
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