Выборы в Грузии: побеждают мэры от правящей партии

Пять крупнейших городов Грузии, по предварительным итогам второго тура муниципальных выборов, возглавят представители правящей партии Грузинская мечта - Демократическая Грузия. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома страны, обнародованные в ночь на воскресенье, 31 октября.





Так, после обработки бюллетеней с 97% участков в Тбилиси действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе набирает 55,6% голосов, тогда как его оппонент, член оппозиционной партии Единое национальное движение Ника Мелия получает 44,4% голосов.





В Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави также побеждают кандидаты в мэры от Грузинской мечты:





в Батуми обработаны данные с 22,9% участков - лидирует Арчил Чиковани (53,3%);

в Кутаиси подсчитаны бюллетени с 25,8% участков - побеждает Иосиф Хахалеишвили (51,5%);

в Поти обработаны данные более чем с 51% участков - лидером является Бека Вачарадзе (58%);

в Рустави подсчитаны бюллетени с 43% участков - лидирует Нино Лацабидзе (54%).





Аналогичная ситуация сложилась и в 14 мелких городах. При этом единственным населенным пунктом, где побеждает представитель оппозиционной силы, является город Цаленджиха - здесь с 51,2% голосов лидирует Георгий Харчилава.





Как сообщается, явка во втором туре выборов в местные органы власти в Грузии на момент закрытия участков составила 49,09%.



