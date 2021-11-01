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1 ноября 21, 09:33
Лидеры G20 договорились бороться с потеплением
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К "середине века" страны Большой двадцатки обязуются достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу углекислого газа.
Участникам саммита Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса, сообщает итальянское агентство ANSA 31 октября. В Парижском соглашении по климату 2015 года эта цифра фигурирует только как желаемая цель.

Участники саммита договорились, что возьмут на себя обязательства по ограничению темпов глобального потепления. Оно должно быть ограничено 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Правда, срок достижения цели не указан.

Также в нынешнем соглашении указано, что к "середине века" участники G20 обязуются достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу углекислого газа.

Ранее ЕС и Британия взяли на себя обязательства сократить выбросы углерода более чем на 50 процентов к 2030 году, что должно позволить достичь нулевого нетто-показателя выбросов углерода к 2050 году. 

Напомним, в августе межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН опубликовала масштабный доклад об изменении климата и метеорологическом состояния планеты, в котором объявила, что многие климатические изменения необратимы. 

Источник: https://korrespondent.net/
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