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1 ноября 21, 09:35
США встревожили слова Путина о нефти
нефть
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Америка, Япония и Индия начали обсуждать вопрос около трех недель назад и активизировались, когда цены на нефть превысили 85 долларов за баррель.
Слова президента России Владимира Путина о возможном подорожании нефти до 100 долларов за баррель вызвали тревогу среди мировых держав, в частности в США, Индии и Японии, пишет агентство Bloomberg 31 октября.

По информации агентства, "за закрытыми дверями ведется интенсивная работа, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти".

Переговоры в частном порядке между собой провели американские, японские и индийские официальные лица. Кроме того, они общались с другими крупными потребителями и производителями нефти, отмечает издание.

По данным агентства, разговоры начались около трех недель назад и активизировались, когда цены на нефть превысили 85 долларов за баррель.

Напомним, Путин назвал "вполне возможным" сценарий, при котором стоимость барреля нефти достигнет 100 долларов, на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели 13 октября.

В сентябре альянс ОПЕК+ перевыполнил требования по ограничению добычи нефти на 115 процентов, в августе - на 116 процентов, сообщал Bloomberg.

По информации агентства, это значит, что некоторые члены соглашения не способны нарастить добычу до оговоренных объемов. В результате это может привести к дефициту предложения и оказать давление на более крупных производителей нефти, чтобы те увеличили объемы добычи, пишет Bloomberg.

Источник: https://korrespondent.net/
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