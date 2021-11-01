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1 ноября 21, 09:37
G20 согласовала меры восстановления после пандемии
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Среди главных вопросов - общие требования к сертификатам о вакцинации и возобновление международных поездок на фоне продолжающейся пандемии.
Лидеры Большой двадцатки по итогам шестнадцатого саммита, который проходил в Риме с 30 по 31 октября, приняли итоговое коммюнике. G20 договорились о мерах по борьбе с пандемией коронавируса, экономическими вызовами, глобальным потеплением, потоками нелегальной миграции, следует из документа.

Среди главных вопросов - общие требования к сертификатам о вакцинации и возобновление международных поездок на фоне продолжающейся пандемии.

Основные договоренности

О пандемии COVID-19:

обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса
обеспечить общие стандарты при международных поездках, включая требования к сертификатам о вакцинации
вакцинировать 70 процентов своего населения к середине 2022 года
сократить срок разработки вакцин в условиях пандемии с 300 до 100 дней

Об экономике:

противостоять глобальным вызовам, влияющим на экономику
бороться с трансграничной коррупцией и налоговым и гаванями
восстановить экономику после пандемии
организовать быстрое и устойчивое восстановление туризма
стремиться к возобновлению международных поездок
избегать несвоевременного отказа от мер поддержки

Об экологии:

принять меры для ограничения роста глобального потепления на 1,5 градуса
cократить выбросы парниковых газов

Об энергетике:

наладить диалог между производителями и потребителями
изучить возможности повышения энергобезопасности

О проблемах миграции:

предпринять шаги для интеграции мигрантов
предотвратить потоки нелегалов, в том числе незаконный ввоз

Лидеры Большой двадцатки подчеркнули, что экономическая активность в мире восстанавливается уверенными темпами. Они объяснили положительную динамику ускоряющейся вакцинацией и политической поддержкой.

Источник: https://korrespondent.net/
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