G20 согласовала меры восстановления после пандемии

Лидеры Большой двадцатки по итогам шестнадцатого саммита, который проходил в Риме с 30 по 31 октября, приняли итоговое коммюнике. G20 договорились о мерах по борьбе с пандемией коронавируса, экономическими вызовами, глобальным потеплением, потоками нелегальной миграции, следует из документа.
Среди главных вопросов - общие требования к сертификатам о вакцинации и возобновление международных поездок на фоне продолжающейся пандемии.
Основные договоренности
О пандемии COVID-19:
обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса
обеспечить общие стандарты при международных поездках, включая требования к сертификатам о вакцинации
вакцинировать 70 процентов своего населения к середине 2022 года
сократить срок разработки вакцин в условиях пандемии с 300 до 100 дней
Об экономике:
противостоять глобальным вызовам, влияющим на экономику
бороться с трансграничной коррупцией и налоговым и гаванями
восстановить экономику после пандемии
организовать быстрое и устойчивое восстановление туризма
стремиться к возобновлению международных поездок
избегать несвоевременного отказа от мер поддержки
Об экологии:
принять меры для ограничения роста глобального потепления на 1,5 градуса
cократить выбросы парниковых газов
Об энергетике:
наладить диалог между производителями и потребителями
изучить возможности повышения энергобезопасности
О проблемах миграции:
предпринять шаги для интеграции мигрантов
предотвратить потоки нелегалов, в том числе незаконный ввоз
Лидеры Большой двадцатки подчеркнули, что экономическая активность в мире восстанавливается уверенными темпами. Они объяснили положительную динамику ускоряющейся вакцинацией и политической поддержкой.