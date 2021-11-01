НАТО не хочет вести диалог с Россией - Лавров

НАТО не заинтересовано в развитии сотрудничества и двухсторонних отношений с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 октября, отвечая на вопрос журналистов о том, поступают ли сигналы от альянса, говорящие о готовности восстановить диалог.





"Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает", - сказал российский министр.





Лавров рассказал, что, когда работал Совет Россия - НАТО, представители альянса лишь хотели "учить нас жизни", предлагая обсуждать во время заседания Совета ситуацию в Украине.





"Вот весь их был интерес, в нагнетании пропаганды и в оказании давления на Российскую Федерацию. Все, вопрос закрыт", - резюмировал Лавров.





Напомним, в середине октября Россия разорвала официальные отношения с НАТО.



