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1 ноября 21, 09:41
В США оценили роль России в энергокризисе Европы
энергокризис
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Европейские лидеры рассматривает разные варианты действий, которые могут включать полный пересмотр правил, регулирующих внутренний энергетический рынок.
Совет по международным отношениям США опубликовал статью профессора Колумбийского университета Стивена Сестановича, в которой объясняется роль России в текущем энергетическом кризисе в Европе.

Эксперт называет несколько причин происходящего: снижение добычи газа в Европе, резкий рост спроса в Азии, истощение запасов во время прошедшей зимы, сокращение производства возобновляемой энергии. Кроме того, снизились поставки сжиженного природного газа, на который рассчитывали европейские импортеры.

По этим причинам винить только Москву в происходящем нельзя, говорит профессор. На вопрос, разжигает ли Россия кризис, Сестанович отвечает: "И да и нет".

Он отмечает, что Москва готова использовать уязвимость клиентов, поэтому связала увеличение поставок газа с сертификацией своего газопровода Северный поток-2.

Кроме того, Газпром заявил Молдове, что "цена будущих поставок будет зависеть от того, отложит ли бывшая советская республика торговое соглашение с ЕС", отмечает эксперт.

Он добавил, что Европа рассматривает разные варианты действий, которые могут включать полный пересмотр правил, регулирующих внутренний энергетический рынок. Некоторые официальные лица призывают начать расследование в отношении Газпрома за нарушение антимонопольных правил.

Источник: https://korrespondent.net/
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