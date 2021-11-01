Генсек ООН разочарован итогами саммита G20

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что встреча стран Большой двадцатки не оправдала его надежд. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter 31 октября.





"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены", - написал генсек.









Гутерриш отметил, что впереди конференция по климату в Глазго. Он напомнил о глобальных целях, которые стоят перед странами - сдержать глобальное потепление на уровне полутора градусов.









Напомним, лидеры Большой двадцатки по итогам шестнадцотого саммита, который проходил в Риме с 30 по 31 октября, договорились о мерах по борьбе с пандемией коронавируса, экономическими вызовами, глобальным потеплением, потоками нелегальной миграции.







