Лидер "Талибана" впервые выступил на публике

Верховный лидер террористической организации "Талибан" Хайбатулла Ахундзада впервые за все время руководства радикальным движением появился на публике и выступил в медресе афганского города Кандагар, сообщает агентство AFP 31 октября.





Ахундзада посетил местное исламское учебное заведение, чтобы "поговорить со своими храбрыми солдатами и учениками".





Десятиминутная аудиозапись выступления Хайбатуллы Ахундзады была опубликована в аккаунтах талибов в соцсетях, сообщает TRT. На мероприятии отсутствовала фото- и видеосъемка. Это было связано с вопросами безопасности.





Речь Ахундзады имела религиозный посыл. В ней он выражал почести погибшим в боях боевикам. Глава талибов не делал никаких политических заявлений.





Талибы пришли к власти в Афганистане после вывода американских войск. После этого боевики начали масштабное наступление и захватили власть в стране в течение одного месяца.





Правительство талибов пока никто не признал. Несмотря на это, их лидеры неоднократно проводили встречи на высоком уровне с представителями других стран.





Сейчас талибы пытаются наладить отношения с мировым сообществом и добиться своего признания как законных властей в Афганистане. В октябре в Москве состоялись переговоры с участием дипломатов из десяти стран. Талибы впервые приехали на них как представители власти.





Ахундзада стал лидером талибов в 2016 году, после того как в результате удара беспилотника был ликвидирован его предшественник Ахтар Мансур.



