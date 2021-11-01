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1 ноября 21, 09:59
Маск сообщил, в каком случае продаст акции Tesla
Илон Маск
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Состояние основателя американских компаний Tesla и SpaceX достигло 300 миллиардов долларов.
Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск готов пожертвовать 6 млрд дол. от продажи акций Tesla, если это поможет спасти мир от голода. Об этом в воскресенье, 31 октября, он написал в Twitter. 

"Если Всемирная продовольственная программа сможет точно описать в этой ветке обсуждения в Twitter, как 6 млрд долларов решат проблему голода в мире, я сразу же продам акции Tesla", - сообщил он.

Таким образом он отреагировал на просьбу исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, который завяил, что 6 млрд долларов на борьбу с угрозой голода и его последствиями для человечества позволят справиться с "катастрофой".

"Это ровно столько, сколько нам нужно для предотвращения катастрофы", - написал Бизли.

"Финансовая отчетность должна быть открыта, чтобы общественность видела, как тратятся эти средства", - указал Маск в своем комментарии.

В декабре прошлого года Бисли говорил, что в 2021 году человечеству грозит тяжелейший гуманитарный кризис, от голода может умереть 270 млн человек. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голода, может увеличиться на 130 млн.

Ранее сообщалось, что более миллиона человек на юге Мадагаскара отчаянно пытаются выжить в условиях первого в истории голода, вызванного глобальным изменением климата.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в мире голод затронул около 811 миллионов человек, что на 161 миллион больше, чем в 2019 году.

Источник: https://korrespondent.net/
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