Лондон выделит Кабулу многомилионную помощь

Правительство Великобритании выделит 50 млн фунтов стерлингов что составляет более 68 млн долларов, в рамках гуманитарной помощи Афганистану. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщает пресс-служба премьера Британии.





Деньги должны пойти на закупку и доставку продуктов в страну, материалов для строительства жилья и лекарств в зимний период. Также приоритетом в расходе средств станет защита женщин и девушек от гендерного насилия.





"2,5 млн афганцев, большинство из которых составляют женщины и девочки, получат срочную гуманитарную помощь, которая поможет спасти их жизнь, благодаря финансированию в размере 50 млн фунтов стерлингов, объявленному сегодня премьер-министром", - говорится в заявлении.





Финансирование станет частью пакета помощи в размере 286 млн фунтов, о котором Борис Джонсон заявлял в сентябре. Оно будет направлено через организации ООН и Международный Комитет Красного Креста.





"Два месяца назад НАТО вывел свои последние силы из Афганистана после самой масштабной эвакуационной кампании в истории Альянса, которая спасла огромное число жизней. На нас сегодня лежит ответственность защитить народ Афганистана, подвергающийся наибольшему риску со стороны Талибана, особенно женщин и девочек", - подчеркнул Джонсон.



