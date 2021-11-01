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1 ноября 21, 10:21
Байден разочарован G20 из-за России и Китая
Джо Байден
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Президент РФ Владимир Путин не приехал на встречу "двадцатки" в Риме, поучаствовав во встрече по видеосвязи.
Президент США Джо Байден в воскресенье выразил разочарование в связи с фактическим отсутствием России и Китая на встрече "группы двадцати" (G20) в Риме. Об этом в понедельник, 1 ноября, пишет Bloomberg.

"Факт того, что Россия и Китай фактически не появились, вызывает разочарование. И я сам разочарован", - сказал глава Белого дома на пресс-конференции по итогам встречи G20.

"Мы предприняли многое, но многое еще предстоит сделать, и мы должны будем сосредоточиться на том, чего не выполняет Китай, Россия и Саудовская Аравия", - добавил он.

При этом глава Белого дома заявил, что саммит G20 добился прогресса по борьбе с пандемией, восстановлению экономики и кризису с климатом, добавив, что год был отмечен глобальными вызовами.

Напомним, что встреча G20 прошла в Риме 30-31 октября.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на встрече в формате видеоконференции.

Источник: https://korrespondent.net/
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