Байден объявил о начале новых отношений с ЕС

Президент США Джо Байден заявил о начале новой эпохи в сотрудничестве США с Евросоюзом, важной частью которого станет частичная отмена американских пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС. Об этом Байден объявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в воскресенье, 31 октября, сообщает агентство AFP и DW.





"США и ЕС перешли к новой эпохе трансатлантического сотрудничества, которое принесет пользу всем нашим народам как сейчас, так и в будущем", - заявил Байден.





В свою очередь глава Еврокомиссии отметила, что США и Европа "восстановили доверие и связи".





Важным шагом в отношениях, по мнению Байдена и фон дер Ляен, стала договоренность Вашингтона и Брюсселя о частичном снятии американских пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС.





О договоренности объявили 30 октября на саммите G20. Согласно соглашению, США разрешат беспошлинный импорт европейских стали и алюминия, но с определенными квотами. ЕС в свою очередь с 1 декабря снимет пошлины на ряд американских товаров.





В министерстве торговли США отметили, что заключение нового соглашения позволит США и Евросоюзу совместно справиться с проблемой глобальных избыточных производственных мощностей в Китае. Кроме того, в Европейской комиссии отметили, что производство алюминия и стали является одним из крупнейших загрязнителей атмосферы, поэтому США и ЕС будут работать вместе с тем, чтобы уменьшить углеродные выбросы в этой области.



