В Тбилиси задержали протестующих против ареста Саакашвили

В грузинской столице правоохранители задержали двух человек, которые вместе с другими активистами пытались разбить палаточный городок у здания парламента в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в понедельник, 1 ноября, пишет ТАСС.





"Подтверждаю задержание двух человек. Они задержаны по статье 173 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает неподчинение законным требованиям правоохранителей", - цитирует издание представителя пресс-службы Министерства внутренних дел страны.





Как сообщается, сторонники арестованного политика намеревались ночевать под парламентом в знак протеста. Когда полицейские не дали им разбить палатки, произошла потасовка. В результате были произведены задержания.





В то же время издание Грузия Online информирует, что в центре Тбилиси были схвачены несколько протестующих. Среди них - гражданин США Паата Абжандадзе.





Напомним, Михаил Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну. В тюрьме он объявил голодовку.





Как стало известно в пятницу, у политика ухудшилось состояние здоровья, ему назначили медикаментозное лечение.



