Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.45
USD
26.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
2 ноября 21, 10:30
В Тбилиси задержали протестующих против ареста Саакашвили
Грузия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У здания парламента произошла потасовка между полицейскими и активистами, которым не разрешили поставить палатки.
В грузинской столице правоохранители задержали двух человек, которые вместе с другими активистами пытались разбить палаточный городок у здания парламента в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в понедельник, 1 ноября, пишет ТАСС.

"Подтверждаю задержание двух человек. Они задержаны по статье 173 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает неподчинение законным требованиям правоохранителей", - цитирует издание представителя пресс-службы Министерства внутренних дел страны.

Как сообщается, сторонники арестованного политика намеревались ночевать под парламентом в знак протеста. Когда полицейские не дали им разбить палатки, произошла потасовка. В результате были произведены задержания.

В то же время издание Грузия Online информирует, что в центре Тбилиси были схвачены несколько протестующих. Среди них - гражданин США Паата Абжандадзе.

Напомним, Михаил Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну. В тюрьме он объявил голодовку.

Как стало известно в пятницу, у политика ухудшилось состояние здоровья, ему назначили медикаментозное лечение.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Нардепа заподозрили в вождении авто под действием наркотиков
В Грузии начались протесты из-за смерти оператора
В Тбилиси требуют отставки правительства
США будут следить за ходом дела по Шишову - Госдеп
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия увеличила добычу газа и нефти
noimageПортугалия ввела запрет на одноразовый пластик
noimageВ Германии на границе задержали 5000 нелегалов за месяц
noimageЦена на газ в Европе опустилась до $740
Лента новостей