В Германии на границе задержали 5000 нелегалов за месяц

Полиция Германии в октябре задержала 5285 человек, попытавшихся незаконно пересечь границы страны по маршруту через Беларусь и Польшу. Такие данные власти ФРГ привели в понедельник, 1 ноября. В целом с начала года стражи порядка выявили уже 7832 нелегала, которые пытались проникнуть в Германию таким образом.





Только за последние 2 дня полиция не позволила въехать в республику с польской территории 597 нелегалам - жителям Ирака, Сирии, Ирана и Афганистана. В отношении 18 контрабандистов открыты расследования.





Лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши, наблюдается в Германии с августа. Европейский Союз обвиняет режим белорусского правителя Александра Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.





В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. Германский федеральный профсоюз полицейских предостерег от повторения миграционного кризиса 2015 года в связи с нынешним наплывом беженцев.



