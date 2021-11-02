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2 ноября 21, 10:55
Португалия ввела запрет на одноразовый пластик
пластиковая посуда
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В стране запретили продавать одноразовую пластиковую продукцию, такую как ватные палочки, украшения, столовые приборы.
В Португалии вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых продуктов. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает Синьхуа.

"В Португалии вступило в силу правительственное постановление, которым запрещается продажа одноразовой пластиковой продукции, такой как ватные палочки, украшения, столовые приборы", - говорится в материале.

Отмечается, что постановлением также устанавливается цель уменьшить потребление стаканов для напитков и упаковки для еды на 80% к концу 2026 года и на 90% к концу 2030.

Министерство окружающей среды Португалии отметило, что для достижения этой цели для потребления пищи и напитков будут предоставляться многоразовые контейнеры.

Источник: https://korrespondent.net/
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