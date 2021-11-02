Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.45
USD
26.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
2 ноября 21, 11:07
Россия увеличила добычу газа и нефти
Газпром
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По итогам октября в России добыли 65,81 млрд куб. м газа и почти 46 млн тонн нефти с газовым конденсатом.
В январе-октябре 2021 года Россия повысила уровень добычи природного газа и нефти. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК РФ.

Так, за 10 месяцев объем добычи газа в России вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 625,67 млрд куб. м.

В октябре в России добыли 65,81 млрд куб. м газа, что на 4,6% больше, чем в октябре 2020 года.

Данные по Газпрому ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-октябре 2021 года добыли 452,02 млрд куб. м газа (46,95 млрд куб. м газа – в октябре).

Крупнейшая независимая газовая компания – НОВАТЭК – за 10 месяцев текущего года произвела 63,4 млрд куб. м (в октябре – 6,3 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 23,44 млрд куб. м (2,72 млрд куб. м).

Что касается нефти с газовым конденсатом, то в октябре ее добыча в России составила 45,86 млн тонн, что на 8,5% больше, чем в октябре 2020 года. В целом за период с января по октябрь добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 433,24 млн тонн, что на 0,9% выше показателя за аналогичный период 2020 года.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за январь-октябрь 2021 года снизился на 4,6% по сравнению с январем-октябрем 2020 года, составив 176,76 млн тонн.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Украина резко сократила импорт нефти в 2021 году
Мировые цены на нефть превысили 75 долларов
Цена на нефть побила трехлетний рекорд
Суд запретил добывать нефть на Аляске
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Португалия ввела запрет на одноразовый пластик
noimageВ Германии на границе задержали 5000 нелегалов за месяц
noimageЦена на газ в Европе опустилась до $740
noimageВ Тбилиси задержали протестующих против ареста Саакашвили
Лента новостей