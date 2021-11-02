Россия увеличила добычу газа и нефти

В январе-октябре 2021 года Россия повысила уровень добычи природного газа и нефти. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК РФ.





Так, за 10 месяцев объем добычи газа в России вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 625,67 млрд куб. м.





В октябре в России добыли 65,81 млрд куб. м газа, что на 4,6% больше, чем в октябре 2020 года.





Данные по Газпрому ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-октябре 2021 года добыли 452,02 млрд куб. м газа (46,95 млрд куб. м газа – в октябре).





Крупнейшая независимая газовая компания – НОВАТЭК – за 10 месяцев текущего года произвела 63,4 млрд куб. м (в октябре – 6,3 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 23,44 млрд куб. м (2,72 млрд куб. м).





Что касается нефти с газовым конденсатом, то в октябре ее добыча в России составила 45,86 млн тонн, что на 8,5% больше, чем в октябре 2020 года. В целом за период с января по октябрь добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 433,24 млн тонн, что на 0,9% выше показателя за аналогичный период 2020 года.





Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за январь-октябрь 2021 года снизился на 4,6% по сравнению с январем-октябрем 2020 года, составив 176,76 млн тонн.



