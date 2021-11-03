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3 ноября 21, 10:37
Босния находится на грани распада - представитель ООН
Кристиан Шмидт
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Верховный представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт заявил, что в последних событиях видит угрозу распада страны.
Представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт в докладе ООН предупредил, что стране грозит неминуемая опасность распада и существует реальная перспектива возврата к конфликту. Об этом сообщает The Guardian.

Кристиан Шмидт утверждает, что если сербские сепаратисты осуществят свою угрозу воссоздать свою собственную армию, разделив национальные вооруженные силы на две части, то большое количество миротворческих сил ООН должны будут отправлены обратно, чтобы остановить в стране сползание к новой войне.

В настоящее время международные миротворческие обязанности в Боснии возложены на силы ЕС Eufor численностью 700 человек. НАТО сохраняет официальную штаб-квартиру в Сараево.

Годовой мандат обоих организаций будет продлен на этой неделе в Совете безопасности ООН. В своем первом отчете с момента вступления в должность в августе Шмидт предупредил, что Босния столкнулась с "величайшей экзистенциальной угрозой послевоенного периода".

Источник: https://korrespondent.net/
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