Байден раскритиковал Си Цзинпиня и Путина

Президент США Джо Байден подверг критике лидеров Китая и России Си Цзинпиня и Владимира Путина за их отсутствие на климатическом саммите COP26 в Глазго.Об этом сообщает BBC.





Президент США сказал, что климат является "гигантской проблемой", а "Китай ушел", и добавил, что "то же с Россией и Путиным".





Байден назвал отсутствие на саммите Си Цзиньпина "большой ошибкой". То же самое он сказал о Путине, заявив, что "дикая местность в России горит, а их президент хранит молчание по этому поводу".





Россия и Китай направили делегации для переговоров, которые продляться до 14 ноября.





Ранее сообщалось, что Джо Байден выразил разочарование в связи с фактическим отсутствием России и Китая на встрече G20 в Риме.



