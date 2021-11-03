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3 ноября 21, 11:06
В Нью-Йорке на выборах мэра побеждает Эрик Адамс
Эрик Адамс
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На выборах мэра Нью-Йорка, по предварительным данным, побеждает афроамериканец, сенатор Эрик Адамс.
В Нью-Йорке на прошедших во вторник, 2 нобря, выборах мэра побеждает кандидат от демократов бывший полицейский 61-летний афроамериканец Эрик Адамс. Об этом свидетельствуют обновляемые данные на сайте издания Politico.

По состоянию на 21:30 вторника, после закрытия избирательных участков за Эрика Адамса проголосовали 70,5 процентов избирателей.

Его соперник, кандидат от Республиканской партии, ведущий радио-шоу 67-летний Кертис Слива, имеющий польские корни, набирает около 25 процентов.

Нынешний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пробыл в должности два срока и согласно законодательству, не участвовал в выборах.

Источник: https://korrespondent.net/
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