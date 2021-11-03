В Нью-Йорке на выборах мэра побеждает Эрик Адамс

В Нью-Йорке на прошедших во вторник, 2 нобря, выборах мэра побеждает кандидат от демократов бывший полицейский 61-летний афроамериканец Эрик Адамс. Об этом свидетельствуют обновляемые данные на сайте издания Politico.





По состоянию на 21:30 вторника, после закрытия избирательных участков за Эрика Адамса проголосовали 70,5 процентов избирателей.





Его соперник, кандидат от Республиканской партии, ведущий радио-шоу 67-летний Кертис Слива, имеющий польские корни, набирает около 25 процентов.





Нынешний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пробыл в должности два срока и согласно законодательству, не участвовал в выборах.



