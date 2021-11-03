В Кабул прибыл первый самолет с гуманитаркой от ООН

В аэропорт столицы Афганистана – Кабула – прибыла первая партия гуманитарной помощи от ООН из Дубая. Об этом накануне сообщило Управление по делам беженцев ООН (УВКБ).





"Первый самолет привез вынужденным переселенцам 33 тонны комплектов, предназначенных для утепления в предстоящие зимние месяцы", – говорится в сообщении.





Ожидается, что 4 и 7 ноября в Кабул по этому же маршруту будут доставлены еще две аналогичные партии гуманитарной помощи.





По данным организации, в результате конфликта около 3,5 млн жителей Афганистана были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них нуждаются в чрезвычайной помощив преддверии зимы, когда температура может опускаться до -25⁰C.





УВКБ также пополняет запасы необходимых предметов на складах в узбекском городе Термезе. Оттуда помощь по мере необходимости будут доставлять в Афганистан наземными маршрутами.





Напомним, в ООН учредили фонд экономической помощи Афганистану. В этой стране почти все домохозяйства могут оказаться за чертой бедности уже к середине 2022 года.Первым донором стала Германия, пообещавшая выделить в фонд 50 млн евро.







