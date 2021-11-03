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3 ноября 21, 11:30
Цена на нефть упала ниже 84 долларов
нефть
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Некоторые страны-члены соглашения ОПЕК+ не имеют возможностей для повышения добычи нефти, отмечают аналитики.
Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое состоится в четверг. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 3 ноября.

Так, январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,22 (1,44%) – до $83,50 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты снизилась на $0,01 и составила на закрытии $84,72 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $1,41 (1,68%) – до $82,50 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,14 (на 0,2%) и составила $83,91 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,22 в пользу Brent.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch некоторые страны-члены соглашения ОПЕК+ говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат призывы к наращиванию производства". Тем не менее, "Саудовская Аравия и Ирак имеют реальные мощности по увеличению добычи", отмечают аналитики.

По оценкам экспертов, члены ОПЕК+, похоже, не смогли в октябре повысить производство до максимально разрешенных лимитов.

"Несмотря на растущее давление со стороны основных стран-потребителей нефти – Япония вслед за США и Индией теперь также призывает к увеличению добычи – ОПЕК+ пока не показывает никаких признаков того, что они готовы пойти на это", – сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 3,6 млн баррелей. При этом резервы бензина снизились на 552 тыс. баррелей, а дистиллятов – увеличились на 573 тыс. баррелей.

Напомним, Международное энергетическое агентство прогнозирует, что политика по углеродной нейтральности во всем мире приведет к падению цены нефти до $36 за баррель к 2030 году и до $24 за баррель к 2050 году.

Источник: https://korrespondent.net/
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