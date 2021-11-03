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3 ноября 21, 11:31
Сертификация СП-2 затянется до мая - Bloomberg
СП-2
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Еврокомиссия может рассматривать вопрос о сертификации газопровода до четырех месяцев - до мая.
Сертификация газопровода Северный поток-2 может затянуться на четыре месяца - до 8 мая. Об этом сообщает в среду, 3 ноября, агентство Bloomberg.

По данным издания, на такой срок могут рассчитывать для рассмотрения данного вопроса власти Германии и ЕС.

Bloomberg напоминает этапы процесса сертификации СП-2: 

- Сначала решение о сертификации должно выдать Федеральное сетевое агентство Германии, у которого есть время до 8 января 2022 года.
- Далее решение будет передано Европейской комиссии.
- У ЕК есть два месяца на рассмотрение этого вопроса и процесс может быть продлен еще на два месяца.

"Российскому Северному потоку-2 может потребоваться еще несколько месяцев...трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время", - говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе.

В России ожидают, что сертификация СП-2 завершится до 8 января, но в США считают, что процесс может затянуться до весны 2022 года.

В частности, затянуть сертификацию газопровода может участие в процессе Нафтогаза и Оператора ГТС Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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