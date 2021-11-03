Сертификация СП-2 затянется до мая - Bloomberg

Сертификация газопровода Северный поток-2 может затянуться на четыре месяца - до 8 мая. Об этом сообщает в среду, 3 ноября, агентство Bloomberg.





По данным издания, на такой срок могут рассчитывать для рассмотрения данного вопроса власти Германии и ЕС.





Bloomberg напоминает этапы процесса сертификации СП-2:





- Сначала решение о сертификации должно выдать Федеральное сетевое агентство Германии, у которого есть время до 8 января 2022 года.

- Далее решение будет передано Европейской комиссии.

- У ЕК есть два месяца на рассмотрение этого вопроса и процесс может быть продлен еще на два месяца.





"Российскому Северному потоку-2 может потребоваться еще несколько месяцев...трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время", - говорится в сообщении.





Также издание отмечает, что на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе.





В России ожидают, что сертификация СП-2 завершится до 8 января, но в США считают, что процесс может затянуться до весны 2022 года.





В частности, затянуть сертификацию газопровода может участие в процессе Нафтогаза и Оператора ГТС Украины.



