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3 ноября 21, 11:33
Вечеринка по Игре в кальмара в Панаме: пять жертв
вечеринка
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Тематическое мероприятие в честь Хэллоуина закончилось стрельбой между членами враждующих банд.
В Панаме на тематической вечеринке в стиле южнокорейского сериала Игра в кальмара погибли пять человек. Об этом сообщило издание La Razon со ссылкой на заявление полиции.
 
Отмечается, что инцидент произошел в одном из клубов Санта-Аны. По данным правоохранителей, пять участников вечеринки были убиты и семеро ранены в результате стрельбы, устроенной членами враждующих банд.
 
Уточняется, что после того как началась стрельба, нападавший погиб вместе с четырьмя другими людьми.
 
В ходе спецоперации удалось задержать двух человек, предположительно связанных с инцидентом. 
 





 
Напомним, сериал Netflix Игра в кальмара вышел на платформе в середине сентября. В девяти эпизодах рассказывается история людей, которые решаются на участие в тайной игре на выживание из-за финансовых проблем.

Источник: https://korrespondent.net/
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