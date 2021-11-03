Вечеринка по Игре в кальмара в Панаме: пять жертв

В Панаме на тематической вечеринке в стиле южнокорейского сериала Игра в кальмара погибли пять человек. Об этом сообщило издание La Razon со ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из клубов Санта-Аны. По данным правоохранителей, пять участников вечеринки были убиты и семеро ранены в результате стрельбы, устроенной членами враждующих банд.

Уточняется, что после того как началась стрельба, нападавший погиб вместе с четырьмя другими людьми.

В ходе спецоперации удалось задержать двух человек, предположительно связанных с инцидентом.





















Напомним, сериал Netflix Игра в кальмара вышел на платформе в середине сентября. В девяти эпизодах рассказывается история людей, которые решаются на участие в тайной игре на выживание из-за финансовых проблем.



