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4 ноября 21, 10:57
Иран возвращается к переговорам по СВПД
Иран
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В Вашингтоне приветствовали решение Тегерана и заявили, что устраивающего все стороны исхода переговоров в Вене достичь можно относительно быстро.
Власти Ирана согласились возобновить многосторонние переговоры касательно возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в конце текущего месяца. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил замглавы МИД Ирана Али Багери в Twitter.

По его словам, соответствующее решение было принято во время телефонного разговора с координатором Совместной комиссии по СВПД Энрике Морой.

"Мы договорились начать переговоры, нацеленные на снятие незаконных и бесчеловечных санкций с Ирана, 29 ноября в Вене", - уточнил Багери.
В Госдепартаменте США приветствовали решение Ирана и заявили, что устраивающего все стороны исхода переговоров в Вене достичь можно относительно быстро.

"Считаем, что возможно быстро достичь и реализовать понимание о взаимном возвращении к полному соблюдению СВПД, решив сравнительно небольшое число вопросов, которые оставались незакрытыми в конце июня по завершении шестого раунда переговоров в Вене", - сказал на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия.

В мае 2018 года экс-президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе Штатов из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана. 20 июня завершился шестой раунд.

Источник: https://korrespondent.net/
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